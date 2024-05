Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul profesionist de golf Grayson Murray, dublu caștigator al PGA Tour, a murit la varsta de 30 de ani. Jucatorul se retrasese vineri de la un eveniment din cauza unei afecțiuni medicale, scrie BBC.

- Un tanar este in stare critica, dupa ce a fost injunghiat in zona inimii și lasat sa zaca pe o strada din localitatea Vulcan, județul Hunedoara. Potrivit Poliției Hunedoara, cel banuit de agresiunea din Vulcan este un tanar in varsta de 18 ani. Acesta l-ar fi injunghiat pe un alt tanar in zona inimii,…

- Cristina Balan, romanca ce a contribuit intr-atat de mult la crearea mașinii Tesla incat numele sau este gravat pe bateria auto, se lupta de un deceniu in instanța cu cel mai bogat om din lume. Bolnava de cancer, vrea doar scuze, pana sa moara, noteaza stirileprotv.ro. Cristina Balan, care vorbea…

- "Juan Vicente Perez Mora a intrat in eternitate la varsta de 114 ani. Acest barbat originar din El Cobre a oferit Venezuelei recordul de longevitate atribuit de Cartea Recordurilor Guinness", a scris presedintele tarii sud-americane, Nicolas Maduro, intr-un mesaj publicat pe reteaua de socializare X,…

- In cadrul emisiunii Chefi la cuțite, dupa cum ne-am obișnuit, ne sunt prezentate și poveștile de viața ale unora dintre concurenții care vin sa ii impresioneze pe chefi cu preparatele lor. De aceasta data, Sorina Andreea Ion și-a spus povestea emoționanta și a vorbit despre sacrificiile pe care le-a…

- Barbatul a dat, duminica, impreuna cu un complice, o spargere la un magazin pentru animale de companie din Kiev, Ucraina și in momentul in care a fost prins de polițiști a devenit violent, incercand sa detoneze o grenada, relateaza Ukrainska Pravda.Cei doi hoți au forțat ușa magazinului cu o ranga,…

- Amintim ca, in aceasta saptamana, o crima cu sange rece a avut loc in Drobeta-Turnu Severin, dupa ce un tanar in varsta de 28 de ani a recurs la un gest șocant fața de mama lui. Femeia, in varsta de 54 de ani, a fost omorata de propriul fiu, cunoscut drept consumator de substanțe interzise. Potrivit…

- O fetita in varsta de 1 an si 6 luni a murit din cauza rujeolei, aceasta nefiind vaccinata ROR, informeaza un comunicat de presa al Directiei de Sanatate Publica (DSP) Bacau remis, joi, la solicitarea AGERPRES. „Pacienta, in varsta de 1 an si 6 luni, a fost supusa unui transplant hepatic de la donator…