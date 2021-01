Povestea Împărătesei Trandafirilor sau imperiul creat din dragostea pentru flori Fiecare lucru frumos are in spate o poveste interesanta. Trandafirii sau florile iubirii sunt cunoscuți la nivel internațional și se afla printre plantele preferate a tuturor oamenilor. Datorita frumuseții, a parfumului inconfundabil și a semnificației, trandafirii sunt cele mai frumoase și apreciate flori din toata lumea. Cu toate acestea, istoria trandafirilor este una autentica și extrem de frumoasa. Citește in continuare pentru a o afla. Cine a fost Rose – Imparateasa trandafirilor Marie Josephe Rose Tascher de la Pagerie era cunoscuta sub numele de Rose pana cand a devenit soția lui Napoleon… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

