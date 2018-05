Povestea fotbalistului Silviu Bindea, „racheta de pe Bega”

Stiri pe aceeasi tema

- Marele Premiu de Formula 1 al Principatului Monaco. A șasea cursa a sezonului de Formula 1 se desfașoara duminica, de la ora 16:00, in direct pe Digi Sport 1. Pe circuitul care a gazduit primul Mare Premiu in anul 1950 se vor parcurge 78 de tururi. Un tur masoara 3,337 km, iar in total, piloții vor…

- Celebrul fotbalist Ronaldihno se va casatori in august, anul acesta. Nimic neobișnuit pana aici. Doar ca va avea doua soții, in același timp. Starul brazilian se afla in relație cu cele doua, Priscilla Coelho și Beatriz Souzade doi ani. Cele doua femei sunt alaturi de Ronaldinho din decembrie, locuind…

- Confederația Independenta de Fotbal organizeaza la Londra, intre 31 mai și 9 iunie, Campionatul Mondial al Minoritaților. La acest turneu final va participa și naționala Ținutului Secuiesc, la care au fost convocați mai mulți jucatori din Liga 1. Selecționerul Ținutului Secuiesc este Robert Ilyeș, care…

- Nationala Romaniei a fost exclusa de la Campionatul Mondial de Rugby in urma scandalului de la partida dintre Spania si Belgia cand arbitrul roman, Vlad Iordachescu, a dezvantajat tara gazda iar de acest rezultat a beneficiat nationala Romaniei. Acea partida nu se va rejuca...

- Marele Premiu de Formula 1 al Spaniei 2018. Lewis Hamilton continua lupta la distanta cu Sebastian Vettel. Cei doi vor da o noua batalie, duminica, i, de la ora 16:10, la Jerez. Program Marele Premiu de Formula 1 al Spaniei 2018. Vineri Antrenamente: ora 16:00 Sambata Calificari: ora 16:00 Duminica…

- Ronnie O'Sullivan (42 ani) este jucatorul cu cele mai bune sanse de a egala cele mai importante recorduri ale Campionatului Mondial de Snooker, insa englezul are o abordare interesanta si afirma ca, in niciun caz, nu se gandeste la cele sapte titluri mondiale din palmaresul scotianului Stephen Hendry,…

- Pentru prima data intr-o cariera de peste 25 de ani, Ronnie O'Sullivan a castigat cinci turnee de puncte intr-un sezon, egaland un record important in snooker. Englezul s-a impus, duminica seara, la Players Championship, pe taram galez, dupa o finala dominata autoritar in fata lui Shaun Murphy si…

- Recentele armamente sofisticate anuntate de presedintele rus Vladimir Putin nu modifica viziunea strategica a SUA, a asigurat duminica ministrul apararii american Jim Mattis, informeaza AFP.La 1 martie, Putin a prezentat noi echipamente militare, inclusiv o racheta de croaziera cu propulsie…