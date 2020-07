Stiri pe aceeasi tema

- Turistii sunt invitati miercuri, 1 iulie, sa coseasca alaturi de angajatii celui mai mare muzeu in aer liber din tara, Muzeul ASTRA din padurea Dumbrava Sibiului, informeaza un comunicat de presa remis marti AGERPRES. Foto: (c) Arhiva foto Muzeul ASTRA "In vechime, cositul ierbii si a holdelor de…

- „Nobili calatori, faneața din Muzeul ASTRA a crescut din plin și in pandemie, sa știți... Prin urmare, trebuie cosita! Ne dați o mana și un polog de ajutor? Ce ziceți?”- e chemarea faina a celor de la Muzeul ASTRA!

- PEȘTE, PEȘTE… POFTA MARE IATA, CREȘTE!!!???? Dis de dimineața, Catalin și Valentin, doi pescari din Delta Dunarii, au pornit cu barca pe lacul din Dumbrava Sibiului. Aici au prins peștele din care vor pregati astazi Malasolca și Ciorba ca-n Delta la Targul de țara din Muzeul ASTRA.

- Muzeul ASTRA a fost decorat cu Ordinul ,,Meritul Cultural” in grad de ,,Cavaler”, Categoria E – Patrimoniul Cultural Național, o distincție importanta și onoranta, acordata de Președintele Romaniei, E.S. Dl. Klaus Johannis, pentru merite deosebite in peisajul cultural autohton și internațional. Ceremonia,…

- Muzeul ASTRA, reputat instituție culturala cu renume la nivel internațional, va fi decorat cu Ordinul ,, Meritul Cultural” in grad de ,,Cavaler”, Categoria E – Patrimoniul Cultural Național, o distincție importanta și onoranta, acordata de Președintele Romaniei, E.S. Dl. Klaus Johannis. Totul, firește,…

- In perioada 6-8 iunie 2020 (minivacanța de Rusalii), Muzeul ASTRA a inregistrat un numar de 7.275 vizitatori. Așa cum de altfel e… in buna tradiție a acestui indatinat lacaș de cultura!

- „Nascut la 8 iunie 1940, la Chișinau, Romania, cu 20 de zile inainte de cedarea Basarabiei Uniunii Sovietice, Valerie Deleanu s-a refugiat cu parinții in Sibiu, in 1944, la doua pierdere a Basarabiei.

- SEMNE BUNE: In perioada 30.05.2020 – 01.06.2020 Muzeul ASTRA a inregistrat nu mai puțin de 2925 de vizitatori. In acest interval, la Muzeul ASTRA a avut loc evenimentul Targul Național de Jucarii, editia a XIII-a, dar transformat fața de cum il cunoaște publicul. Mai precis, in locul vestitelor ateliere…