Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afecerilor Externe informeaza ca un al treilea zbor la Kabul al aeronavei militare de transport romanești s-a desfașurat in bune condiții. Acest zbor a reușit evacuarea a inca 14 cetațeni romani transferați in aeroport in cursul dimineții și a unui numar de 4 cetațeni bulgari. Ulterior, aeronava…

- „Vreau sa-i asigur pe oameni ca eforturile noastre politice si diplomatice pentru a gasi o solutie pentru Afganistan vor continua, desigur, in cooperare cu talibanii, daca va fi necesar”, a precizat Boris Johnson, potrivit Reuters. Premierul a mai spus ca situația de pe aeroportul din Kabul, unde mii…

- Mama victimei a fost martora acestei drame și a cerut imediat ajutor "Salvați-mi copilul!", potrivit BBC .Un intepret afgan care locuiește in același hotel și care a insoțit-o pe mama copilului la spital, povestește ca tatal victimei a ajuns acolo distrus de durere, plangand.,,Dupa ce baiatul a cazut,…

- UPDATE Un grup de 14 romani au reușit sa intre, vineri, in Aeroportul din Kabul și așteapta sa fie evacuați din Afganistan, informeaza Ministerul Afacerilor Externe. Sunt romanii care nu au putut fi luați pentru ca nu au reușit sa ajunga in zona sigura, de unde a fost luat inca un roman, vineri. Vineri…

- ​​Din multimea de oameni care asteapta în afara aeroportului din Kabul, o fetita este ridicata peste peretele înalt si preluata de un soldat american. Momentul de saptamâna aceasta, filmat si publicat pe retelele de socializare, a surprins disperarea multor afgani care se tem de ceea…

- Fortele Aeriene Romane au preluat un singur roman din Kabul. MAE: Accesul celorlalți este ingreunat de condițiile periculoase. Aeronava Fortelor Aeriene trimisa la Kabul pentru a prelua cetatenii romanii din Afganistan a reusit sa evacueze un singur roman. Ceilalți cetateni romani nu au putut ajunge…

- Celula de criza interinstituționala, care a continuat sa activeze in regim permanent pentru asigurarea evacuarii cetațenilor romani care și-au manifestat opțiunea de a fi repatriați din Afganistan, informeaza ca un prim zbor la Kabul al aeronavei militare de transport romanești s-a desfașurat in…

- Marea Britanie va desfasura temporar in Afganistan aproximativ 600 de soldati pentru a-i sprijini pe cetatenii britanici care parasesc tara, amenintata de pericolul extinderii controlului talibanilor, a anuntat joi executivul de la Londra, informeaza AFP preluat de agerpres. Asta dupa ce SUA a anunțat…