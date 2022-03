Povestea femeii ucisă de soț în fața copilului în locuința lor din Voluntari Veronica, o femeie din Voluntari, a fost ucisa cu sange rece de soțul ei, Cristi, alaturi de care avea o casnicie de 15 ani. Crima, sub ochii copilului Oribila crima a avut loc chiar sub ochii fiului ei, moment in care victima a fost injunghiata de mai multe ori. Veronica a trait un calvar timp de 15 ani alaturi de Cristi, soțul ei. Pentru ca se saturase de chin, femeia a vrut sa divorțeze și lupta pentru costudia copilașilor ei, un baiat și o fata. Revoltat dupa ce a primit o citație acasa cu privire la separare, barbatul a consumat bauturi alcoolice și a mers la soție pentru a cere explicații,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

