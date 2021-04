Povestea femeii-investigator, care a câștigat un important premiu al presei. Câte mesaje de ură primea pe oră Jurnalista filipineza de investigatii, Maria Ressa, a fost desemnata castigatoarea Premiului mondial pentru libertatea presei UNESCO/Guillermo Cano in 2021. Ressa a fost propusa la recomandarea unui juriu international format din profesionisti din mass-media, dupa cum a anuntat organizatia cu sediul la Paris, potrivit AFP. Ceremonia de inmanare a premiului, in valoare de 25.000 de dolari si numit dupa numele unui jurnalist columbian asasinat in 1986, va fi difuzata online pe 2 mai din Windhoek, Namibia. Investigatiile efectuate de Maria Ressa, in varsta de 57 de ani, directoarea media online Rappler,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

