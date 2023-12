Stiri pe aceeasi tema

- Cine este Adrian Ghila? Romanul a cumparat casa actorului Will Smith și este un antreprenor roman care și-a facut un nume și a strans o avere semnificativa in Statele Unite ale Americii, ajungand in atenția publicului dupa ce a cumparat casa celebrului actor Will Smith cu aproximativ 2 milioane de dolari.…

- Adrian Ghila este romanul care a dat lovitura peste Ocean. A incercat mai multe afaceri pe piața din Statele Unite ale Americii și a reușit cu o firma de spalatorii auto. Printre clienții lui se numara vedetele cunoscute de la Hollywood și și-a facut un renume printre celebritați. Dupa multa munca,…

- Vicepresedintele Statelor Unite ale Americii, Kamala Harris, a anuntat, sambata, la COP28 de la Dubai, o contributie de trei miliarde de dolari la Fondul verde pentru clima, relateaza AFP, potrivit news.ro"Sunt mandra sa anunt un nou angajament de 3 miliarde de dolari pentru Fondul verde pentru clima,…

- O pensionara din Statele Unite ale Americii (SUA) a fost ținta unei inșelatorii romantice online. Batrana și-a vandut casa in care locuia pentru a trimite banii unui barbat de care se indragostise pe Facebook. Cei doi s-au cunoscut in luna martie a acestui an. Batrana in varsta de 75 de ani din Statele…

- O pensionara din Statele Unite ale Americii (SUA) a fost ținta unei inșelatorii romantice online. Batrana și-a vandut casa in care locuia pentru a trimite banii unui barbat de care se indragostise pe Facebook. Cei doi s-au cunoscut in luna martie a acestui an. Batrana in varsta de 75 de ani din…

- Mai mulți romani stabiliți in Statele Unite ale Americii sunt cercetați pentru comiterea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, inșelaciune cu consecințe deosebit de grave și spalare de bani.

- Ministerul Apararii Naționale a cerut Parlamentului aprobarea pentru o achiziție militara record, estimata la 6,5 miliarde dolari, pentru avioane multirol F-35 ce urmeaza a fi cumparate de la Statele Unite ale Americii, in cadrul programului Foreign Military Sales al Pentagonului. Achiziția va fi inițiata…

- O bancnota din anii ’30 tocmai ce s-a vandut cu aproape o jumatate de milion de dolari! Recordul a fost stabilit la o licitația Heritage Auctions din Dallas. Bancnota din anii ’30 care a ajuns sa valoreze aproape jumatate de milion de dolari Presa din Statele Unite ale Americii a scris zilele acestea…