Povestea fascinantă a unei fotografii din 21 decembrie 1989 FOTO O mica parte din mulțime, cea care a inceput efectiv protestul anticomunist, s-a defluit in Piața Universitații iar o alta a ajuns in zona Pieței Romane, cele doua grupuri fiind desparțite pe Bulevardul Magheru de sute de milițieni, militari, trupe USLA și TAB-uri ale Armatei.



Trei fotografi au inregistrat momentele de protest din zona fostei terase populare „Gradinița”, astazi un restaurant de fast-food: Andrei Pandele, Pascal Ilie Virgil și Constantin Titi Calistru. George Roncea, fratele meu, ii ținea in spate, pentru a face poze mai bune, cand pe Pascal cand pe Titi, deveniți apoi… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

