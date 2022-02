Povestea fântânilor dispărute Pe cand apa nu curgea la robinet, oamenii iși plateau vama spre Rai, sapand dupa izvoare…Odinioara, cand oamenii voiau sa lase urma și sa fie pomeniți dupa plecarea lor de pe pamant ori dupa ce aveau vreun vis prevestitor, tocmeau meșteri fantanari care sa scoata din inima pamantului apa rece și buna de baut. Astazi, nu numai ca nu se mai sapa zeci de metri in burta pamantului dupa apa, dar nici macar fantanile de odinioara nu mai sunt pastrate. Pana nu demult, fiecare zona din Prahova iși avea fantanarul ei. Omul care este in stare sa scoata, fara exagerare, apa și din piatra seaca. La propriu.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

