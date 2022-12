Povestea familiei Rétyi care produce brânzeturi maturate ca la elvețieni cu robot In județul Covasna a fost inaugurata in acest an a fabricuța de branzeturi cum nu s-a mai vazut in Romania: tehnologie și rețete elvețiene, dar și singurul robot de maturat care inlocuiește munca a nu mai puțin de 15 oameni. O afacere de familie unicat, Arkase, deținuta de antreprenori locali – familia Retyi, cu un obiectiv ambițios: caștigarea unui loc important pe piața locala, acoperita acum de produse de import, dar și o prezența solida la extern. Producatorii din Covasna și-au facut debutul pe piața din Capitala la targul dedicat produselor romanești de Craciun din curtea Ministerului Agriculturii,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

