Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, miercuri la amiaza, o alerta privind precipitații abundente ce vor cadea, de joi seara și pana sambata dimineața, in vestul și nord-vestul țarii.

- Crama Dradara – Mocrea și-a prezenta vinurile din categoria premium, produse la podgoria „Dealul Mocrii” din Valea Minișului, la doua saloane de profil din vestul țarii: „Vicii și Delicii”... The post Vinurile premium ale Cramei Dradara – Mocrea, prezente – și apreciate – la doua saloane de profil din…

- Meteorologii anunta ca, pana vineri dimineata, vantul va avea intensificari in sudul, estul, nord-vestul si centrul tarii, pentru judetul Caras-Severin fiind emis Cod galben, intrucat acolo vantul va atinge viteze de 60-80 de kilometri pe ora. Totodata, vineri si sambata vremea va deveni deosebit de…

- In aceasta dimineața, polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Caraș-Severin, impreuna cu procurori DIICOT Caraș-Severin, au efectuat patru percheziții domiciliare la adresele unor persoane...

- Circulația unor trenuri afectata de furtuna, in centrul și vestul țarii. Copaci cazuți pe calea ferata, linii electrice rupte Circulația unor trenuri din centrul și vestul țarii a fost afectata in noaptea de vineri spre sambata de copacii cazuți pe calea ferata și de lipsa energiei electrice. Problemele…

- Japonia a emis vineri o alerta dupa eruptia unui vulcan in sud-vestul tarii, care a aruncat bolovani de mari dimensiuni pe o raza de aproape un kilometru de crater, a informat agentia de presa Kyodo, relateaza AFP. Pentru moment nu au fost raportate persoane ranite dupa eruptia vulcanului de pe Muntele…

- In urma cu scurt timp, Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare de vreme severa. Azi, 31 august, zece județe din nord-vestul țarii au intrat sub alerta unui cod galben de furtuni puternice. Iata care sunt zonele afectate!

- Ne asteapta un sezon rece infernal, in care facturile la intretinere vor exploda. Este avertismentul specialistilor, care spun ca scumpirea gazelor si electricitatii va avea efect de domino. Tariful pentru gaz crește cu peste 100% de la 1 octombrie The post Vi se pare ca e frig in vestul țarii? Nu porniți…