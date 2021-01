Stiri pe aceeasi tema

- Locurile AȚI pentru Bolnavii COVID 19 sunt ocupate in capitala iar autoritațile au luat decizia ca mai mulți pacienți in stare grava sa fie transportați la spitalele din Bacau și Iași pentru a primi ingrijire de urgența.

- In prima sa conferința de presa in calitate de primar al Timișoarei, Dominic Fritz a abordat problema pandemiei de coronavirus și a precizat ca suntem la o rata de infecție la aproape 6 la mia de locuitori in Timișoara. „Este puțin probabil ca vom putea evita o carantinare a Timișoarei și a zonei periurbane.…

- Medicul infecționist Voichita Lazureanu de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara spune ca, in perioada care urmeaza, va fi o problema internarea pacienților cu gripa, care nu vor avea loc in spitalele de boli contagioase, pline cu pacienți cu Covid.

- Premierul Ludovic Orban a declarat, sambata, la Timișoara, ca Guvernul are un plan de creștere a capacitații de tratare a pacienților cu COVID-19, atat in secțiile obișnuite, cat și in cele de terapie intensiva.„Avem un plan de creștere a capacitații de tratare atat in secțiile obișnuite,…

- Polonia introduce un nou val de restrictii pentru a limita raspandirea rapida a coronavirusului pe teritoriul tarii, in contextul in care sistemul de sanatate este supus unei presiuni enorme. De asemenea, autoritațile le recomanda persoanelor de peste 70 de ani sa ramana in case, potrivit The Associated…

- In etapa a X-a a Ligii Nationale de handbal masculin, programata vineri, in format turneu, la Sfantu Gheorghe, se vor disputa doar sase partide, dupa ce doua echipe au anuntat ca nu se prezinta din cauza depistarii unor cazuri pozitive la Covid-19 in loturi.Prima echipa care a anuntat ca nu…

- In aceste zile sunt amenajate mai multe locuri la Spitalul Militar de campanie de la Stadionul CFR Timișoara. Activitatea se muta din corturi in containere. Cele 30 de corturi ale Sistemului medical modular de izolare și tratament de pe Stadionul CFR Timișoara vor fi inlocuite cu 131 de containere (module)…

- Spitalul militar de campanie de la Stadionul CFR Timișoara destinat pacienților cu Covid-19 a intrat intr-o perioada de reamenajare, pentru inlocuirea corturilor cu containere (module), pe perioada sezonului rece. Crește și capacitatea spitalului.