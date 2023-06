Povestea eroului Bogdan, polițistul care a ajutat o persoană să învingă cancerul Bogdan Arțariș, polițist in cadrul Biroului Rutier al Poliției Municipiului Targu Jiu, a donat celule stem hematopoietice folosite pentru vindecarea unei persoane bolnave de cancer de sange. El doneaza de trei ori pe an sange. „Donez sange de trei ori pe an de la varsta de 18 ani. Daca pot sa fac un bine, de ce sa nu il fac“, a spus polițistul. Ministerul de Interne a publicat povestea in care Bogdan a devenit erou pentru o persoana bolnava de cancer: „Acesta este chipul unui om care a salvat o viața! In 2014, la o activitate de donare de sange, Bogdan a fost intrebat daca dorește sa doneze celule… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Un polițist rutier din cadrul Poliției Municipiului Targu Jiu și-a facut un scop in viața in salvarea vieții semenlilor sai. Bogdan Arțariș (29 de ani) este unul dintre puținii donatori de celule celule stem hematopoietice din Romania și de trei ori pe an doneaza sange.

