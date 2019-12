Povestea 'entertainment-ului capitalist' in Romania: De la Cerbul de Aur la concertele Metallica si Depeche Mode

Stiri pe aceeasi tema

- SolistaLara Fabian a anulat concertele pe care ar fi trebui sa le sustina saptamana aceasta la Craiova si la Bucuresti, anuntand ca este bolnava. In 2016, a procedat exact la fel, tot la Craiova. Oamenii care au platit atunci biletele spune ca nu si-au mai primit banii nici pana in ziua de azi.

- Lara Fabian a fost nevoita sa-și anuleze concertele pe care urma sa le susțina in Romania, evenimentele urmand sa fie reprogramate, cel mai probabil, la inceputul anului viitor. Cel mai bine vanduta solista belgiana din toate timpurile a capatat o infecție respiratorie in avion, pe ruta Montreal-Paris,…

- Lara Fabian trebuia sa cante ieri la Craiova. Nu a mai ajuns. Lara Fabian ar trebui sa cinte luni și marți la București. Nu o va mai face! Prin intermediul unui comunicat de presa, Lara Fabian anunța ”cu regret” fanii despre amanarea concertului din Craiova 17 noiembrie și a celor din București din…

- Este cel mai iubit trapper din Romania, iar concertele lui ridica toți oamenii in picioare. Abi Talent, caci despre el este vorba, a avut parte de un eveniment tare neplacut in cadrul unuia dintre concertele sale, susținut in Tulcea.

- Dana Budeanu a fost data afara de la Pro Tv, iar decizia trustului din Pache Protopopescu vine in urma scandalului in care s-a implicat stilista. Dana Budeanu, cea care susținea rubrica de fashion in cadrul emisiunii Vorbește lumea de la Pro Tv, a fost data afara. Stilista le-a batjocorit printr-o postare…