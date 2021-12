Stiri pe aceeasi tema

- La trei ani dupa ce a urcat la Electric Castle pe scena alaturi de Jessie J, moment care a avut 39 de milioane de vizualizari pe YouTube, clujeanca Adalia isi lanseaza propriul album - Christmas Medley.

- CARANSEBES – Cel puțin pentru cele deținute de municipalitate, care da asigurari prin viceprimarul Bebe Pasere ca pana la finele acestui an se va gasi o firma care sa se ocupe de proiectare! Zilele trecute, in plenul legislativului local, s-a ridicat din nou problema spațiilor pe care Primaria Caransebeș…

- Vești bune pentru iubitorii de muzica de pe TikTok. „Everything Music”, cea mai noua producție Electric Castle, aduce la suprafața informații puțin cunoscute despre trupe, piese, artiști și colaborarile dintre ei. Proiectul s-a nascut din dorința de a oferi tinerilor iubitori de muzica și de festivaluri…

- "Tokyo" este o piesa extrasa de pe albumul Alexandrei care urmeaza sa fie lansat, "Rainbows". Constanteanca Alexandra Stan a revenit cu o noua piesa, intitulata "Tokyo". "Tokyo" este o piesa extrasa de pe albumul Alexandrei care urmeaza sa fie lansat, "Rainbows". Piesa a aparut pe YouTube in varianta…

- Emma Raducanu este ambasador Dior. Este cel mai important contract de marketing al jucatoarei de 18 ani, aparuta de niciunde și ajunsa prin propriile puteri, oficial, in clubul marilor staruri ale sportului mondial. Cel mai mare grup de produse de lux din lume (care mai deține Louis Vuitton, Givenchy,…

- Șerban Nicolae a fost unul dintre invitații ediției de luni a emisiunii „Tu ce zici?“. Avocat și om politic, Șerban Nicolae remarca in discuția avuta cu realizatorii Cornel Nistorescu și Octavian Știreanu ca in politica romaneasca „s-a pierdut cultura dialogului“. Al doilea invitat al emisiunii de luni…

- Protestele și pandemia sunt subiectele ediției de astazi a emisiunii „Tu ce zici?“. Cu Octavian Știreanu in studio și cu directorul cotidianul.ro, Cornel Nistorescu, prin telefon, emisiunea ii va avea ca invitați pe conf.dr. Gheorghe Onuț – de la Facultatea de sociologie a Universitații din Brașov și…

- CARANSEBEȘ – In cadrul Serbarilor Cetatii, sambata, 25 septembrie, indragita solista ADDA a sustinut un concert pe scena din parcul caransebesean Teius. In cele cateva minute in care membrii trupei – Vlad, Bebe si Chester – si-au strans „sculele” de pe scena si le-au dus la microbuz, am reusit sa-i…