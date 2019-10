Stiri pe aceeasi tema

- Vanatorii cauta o ursoaica ranita de o masina, luni seara, intre municipiul Odorheiu Secuiesc si comuna Feliceni, si recomanda oamenilor sa evite sa mearga in padure, pentru ca animalul poate atacata si reprezinta un pericol, scrie Agerpres. Directorul Asociatiei Vanatorilor si Pescarilor…

- Alerta la Fagaraș. Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a alertat populația prin sistenul Ro Alerta ca a fost vazut un urs in municipiul Fagaraș, pe strada Salcamului. Deja in zona și-au facut apariția mașinile de poliție cu girofarurile și sirenele pornite, in pstele unitpații militare,…

- Potrivit Biroului de Presa al Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Harghita, in timpul noptii, un barbat a semnalat la numarul de urgenta 112 ca in zona unui restaurant din statiune se afla un urs, scrie Agerpres. La fata locului a fost trimis imediat un echipaj de Jandarmerie care a…

- La sfarșitul saptamanii trecute a avut loc PICNICUL COPILULUI ADOPTAT, un eveniment de socializare plin de buna dispoziție și semnificativ indeosebi pentru parinții și copiii care au participat. Consiliul Judetean Satu Mare si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Satu Mare…

- Ziarul Unirea Șarpele imens, gasit in parcul Arini, din Sebeș, aparținea unui circ ambulant din Ungaria. Reprezentanții, AMENDAȚI cu 1.200 de lei pentru ca nu au anunțat ca animalul este mort Șarpele imens, gasit in parcul Arini, din Sebeș, aparținea unui circ ambulant din Ungaria. Reprezentanții, AMENDAȚI…

- De multe ori, o nație se poate caracteriza și in funcție de modul in care trateaza animalele. Ei bine, in Romania parca oamenii s-au salbaticit.Un șofer a fost filmat in Brașov, in timp ce simula cum calca o ursoaica aflata pe drumul județean, prin padure. Animalul nu i-a facut nimic și nici macar nu…

- Panica pe A1 Sibiu-Deva, in dreptul localitații Aciliu. Un urs care a nimerit pe carosabil a fost lovit pe rand de patru mașini. Animalul a aparut in fuga pe șosea in fața unui autoturism. Șoferul nu l-a putut evita, l-a lovit, iar alte trei mașini care veneau din urma au lovit animalul. Ursul nu a…