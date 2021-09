Stiri pe aceeasi tema

- Englezul Steve Thompson, fost castigator al Cupei Mondiale la rugby, diagnosticat cu dementa la varsta de 42 de ani, a anuntat ca isi va dona creierul pentru a fi folosit in cercetarile cu privire la encefalopatie cronica traumatica, relateaza bbc.com. Thompson, acum in varsta de 43 de ani, se numara…

- Ungaria va disputa urmatorul meci de acasa din preliminariile Cupei Mondiale 2022 din Qatar fara spectatori si va trebui sa achite o amenda de 200.000 franci elvetieni, a decis FIFA, in urma incidentelor rasiste din meciul din aceasta luna impotriva Angliei, scrie Reuters, citat de agerpres. ''Dupa…

- Ivan Patzaichin, unul dintre cei mai mari sportivi din istoria Romaniei, a incetat din viața la 71 de ani. Presedintele Comitetului International Olimpic, Thomas Bach, a trimis o scrisoare in care iși prezinta condoleanțele pentru decesul lui fostului mare canotor. De 3 luni, fostul mare canoist era…

- Printre cele patru persoane care au beneficiat de transplant de organe, salvându-le astfel viața, se afla și un alt copil, care a primit o a doua șansa de a trai în urma prelevarii de cord realizate celui decedat. „Prin…

- Horia Tecau (21 ATP la dublu) trage tare inainte finalului de sezon, care se anunța unul incarcat, cu turnee in intreaga lume. Campion la Halle, alaturi de Kevin Krawietz, Tecau se declara dezamagit ca nu a reușit calificarea la Jocurile Olimpice, dar a vazut partea plina a paharului. A avut timp pentru…

- Nationalele de rugby ale Irlandei si Tarii Galilor au obtinut victorii in meciurile-test disputate sambata seara. Pe AVIVA Stadium din Dublin, in fata a 3.000 de spectatori, reprezentativa ''trifoiului'' s-a impus greu, cu scorul de 39-31 (19-17), in fata Japoniei. Irlandezii si-au…