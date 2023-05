Stiri pe aceeasi tema

- Virginia Laic, un medic stomatolog din Roman, judetul Neamt, a devenit campioana nationala la fitness, la varsta de 47 de ani. Medicul a castigat medalia de aur la Cupa Romaniei luna trecuta, dar are in palmares si alte trofee. La competitia care a fost organizata la Cluj Napoca, au concurat circa 300…

- Una dintre cele mai micuțe sportive de la CS Targoviște s-a prezentat la inalțime la Campionatul Național de Atletism – etapa de zona copii 1, 2, 3, 4 și spiriduși, gazduita de stadionul „Iolanda Balaș Soter” din București. Atleta Sonia Maria Ilie a devenit dubla campioana zonala la competițiile dedicate…

- Actuala componenta a echipei naționale de fotbal feminin a Romaniei, Andreea (Andy) Herczeg, s-a nascut la Luduș acolo unde a inceput sa faca primii pași in sport, in fotbal! De la varsta de 9 ani a activat in echipa de baieți Mureșul Luduș, apoi intre anii 2006-2013 a fost legitimta la cluburile Cityus…

- Noi performante inregistrate de sportivii de la sectia de triatlon a CSM Constanta, acestia urcand pe podium si la Campionatul National de Aquatlon de la Targu Mures. Carol Popa a incheiat competitia pe locul 1, la categoria Elite, U 23 si Juniori 18 19 ani si Juniori 16 17 ani. O performanta remarcabila,…

- FOTO: Sportiva Denisa Komiveș de la CSȘ Blaj, dubla campioana naționala la atletism, categoria Copii 1 O noua performanța pentru atletismul din Blaj. Sportiva Denisa Maria Komiveș, legitimata la Clubul Sportiv Școlar (CSȘ) Blaj, a devenit dubla campionala naționala. Sportiva in vasta de 13 ani a caștigat…

- O noua performanța pentru atletismul blajean! Denisa Komiveș (CSȘ Blaj) a devenit dubla campioana naționala la Campionatul Național de Copii, desfașurat la București, in Sala De Atletism „Ioan Soter”, in perioada 1-2 aprilie 2023. Sportiva in varsta de 13 ani, pregatita de antrenoarea Cristina Man,…

- Mihai Stoichița (68 de ani), directorul tehnic al FRF, crede ca naționala U21 a Romaniei poate caștiga Campionatul European de Tineret, competiție organizata de Romania și Georgia, in perioada 21 iunie - 8 iulie. ...

- Echipa naționala de handbal feminin a Romaniei a terminat stagiul de pregatire, organizat la Bistrița. Antrenamentele au culminat cu doua meciuri amicale jucate contra Ucrainei, unul fiind jucat astazi in TeraPlast Arena, de la ora 17:30. Echipa Romaniei s-a pregatit pentru o dubla importanta cu Portugalia,…