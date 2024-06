Povestea emoționantă a lui Andrei Rațiu, spaniolul naționalei care a mișcat Europa cu o imagine înduioșătoare la EURO 2024 Povestea emoționanta a lui Andrei Rațiu, spaniolul Naționalei Romaniei care a cucerit inimile suporterilor la EURO 2024 cu o imagine induioșatoare Fundașul echipei naționale de fotbal a Romaniei, a devenit un adevarat erou al suporterilor dupa performanțele sale remarcabile la prezentul campionat european. Fotografia sa emoționanta in care iși saruta fetița dupa calificarea selecționatei noarew in optimile de finala a Campionatului European a devenit virala, impresionand milioane de oameni. Momentul sau de la Frankfurt Dupa meciul crucial impotriva Slovaciei, care a asigurat calificarea Romaniei… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

