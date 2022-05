Stiri pe aceeasi tema

- Un autobuz cu 23 de civili la bord a parasit otelaria Azovstal, de la Mariupol, relateaza agentia de presa rusa TASS, citata de BBC. Este al treilea autobuz despre care se spune ca a parasit locul astazi si duce numarul total de civili evacuati din Azovstal in ultimele ore la 48, inclusiv un numar de…

Un autobuz cu 23 de civili la bord a parasit otelaria Azovstal, de la Mariupol, relateaza agentia de presa rusa TASS, citata de BBC.

- O operațiune de a scoate civilii din orașul-port Mariupol, devastat de ruși, este in derulare luni, dar sute de oameni sunt in continuare prinși in oțelaria Azovstal, ultimul punct de rezistența in fața rușilor, relateaza Reuters.

- Douazeci de civili au parasit sambata combinatul siderurgic Azovstal din Mariupol, un port din sud-estul Ucrainei asediat de rusi, pentru a fi evacuati la Zaporojie, a anuntat regimentul Azov care apara locul, noteaza AFP. ‘Douazeci de civili, femei si copii (…) au fost transferati spre un loc convenit…

- Imaginile dramatice din buncarele de sub otelaria azovstal din Mariupol arata conditiile insalubre si problemele pe care le infrunta ultimii luptatori ucraineni din orasul-port si civilii care s-au adapostit aici.

- Ucraina a planificat pentru vineri o operatiune menita sa evacueze civilii care sunt ascunsi in otelaria Azovstal, unde se afla ultimii luptatori care apara orasul-portuar Mariupol, din sudul tarii, potrivit presedintiei ucrainene, relateaza Reuters.

- "Niciun acord concret nu s-a incheiat" in vederea implicarii ONU sau Comitetului International al Crucii Rosii (CICR) intr-o evacuare a unor civili de la otelaria Azovstal, in Mariupol, in cadrul unei intalniri a presedintelui rus Vladimir Putin cu secretarul general al ONU Antonio Guterres, a anuntat…

- Sviatoslav Palamar, comandantul adjunct al regimentului Azov, o grupare de extrema dreapta integrata Garzii Nationale a Ucrainei, a descris pentru BBC situatia soldatilor si civililor blocati in otelaria Azovstal, ultima reduta a rezistentei ucrainene in Mariupol.