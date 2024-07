Stiri pe aceeasi tema

- Leo Grozavu, unul dintre experții GSP pe perioada Euro 2024, a taxat componența lotului Romaniei, care nu a conținut o dublura pentru fundașul stanga Nicușor Bancu. Romania a fost eliminata de la Campionatul European, 0-3 cu Olanda in optimile de finala. Suspendat, Bancu a fost inlocuit in primul „11”…

- Florin Nița, portarul echipei naționale de fotbal a Romaniei, a implinit astazi, 3 iulie, 37 de ani. Cu aceasta ocazie, soția Laura, alaturi de care portarul are doi copii, i-a facut o declarație emoționanta de iubire, chiar in vazul fanilor. Cu toate ca Romania a pierdut meciul din optimi cu Olanda…

- Johan Derksen (75 ani), cunoscut jurnalist olandez și fost fotbalist, a opinat ca Denzel Dumfries ar fi trebuit eliminat pentru faultul la Vasile Mogoș din minutul 31. Fundașul CFR-ului nu a mai putut continua partida, fiind inlocuit de Bogdan Racovițan. Totodata, aparatorul nerazzurilor i-a spart și…

- Vasile Mogos a fost titularizat ca fundas stanga in locul lui Nicusor Bancu (suspendat), in nationala Romaniei pentru meciul cu Olanda, care are loc marti (19:00), pe Football Arena din Munchen, in optimile de finala ale Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania, scrie Agerpres. Ca…

- Fostul internațional olandez Youri Mulder (55 d e ani) crede ca Olanda va avea viața grea impotriva Romaniei in optimile de finala ale Campionatului European. A vazut meciul „tricolorilor” cu Belgia și vede oportunitați pentru Olanda, dar jucatorii batavii vor trebui sa se schimbe multe in jocul lor…

- Daca exista un jucator care nu doar ca a avut evoluții constant bune la acest EURO, dar a și atras ca un magnet prin lookul afișat acesta este cu siguranța Andrei Rațiu. Fundașul dreapta al tricolorilor este totodata un jucator care a atras atenția unor cluburi din campionate de top, primind oferte…

- Virgil Van Dijk, liderul Olandei, a prefațat azi duel din optimi, contra Romaniei. Fundașul care pe 8 iulie va face 33 de ani a povestit cum a aflat ca-i va infrunta pe „tricolori” și spune ca echipa lui va fi concentrata la maximum. Romania – Olanda se joaca pe 2 iulie, ora 19:00. Meciul va fi liveTEXT…

- Maria Roman trece prin clipe de coșmar! Soțul fostei concurente de la Mireasa, sezonul 3, a disparut! Barbatul este de negasit de ieri. El a fost vazut ultima oara in Germania, moment in care se afla in drum spre Romania. Mesajul postat de tanara pe rețelele de socializare.