- Andrei Aradits, in varsta de 49 de ani, este unul dintre cei mai apreciați și iubiți actori din Romania. Ultimul rol pe care l-a avut in serialul „Vlad” a fost admirat de toți cei care l-au urmarit, Andrei devenind exprem de indragit.Andrei este casatorit de mai mulți ani cu Andreea și au impreuna un…

- Iulia Albu și-a ingrijorat fanii dupa ce a facut publica o fotografie in care a dezvaluit ca a ajuns pe patul de spital. Prezentatoarea I.A cu stil a avut nevoie de perfuzii pentru a se simți mai bine. Ce i s-a intamplat și de ce a avut nevoie de ingrijiri medicale chiar inainte de sarbatori.

- Doua evenimente rutiere cu victime au avut loc marți seara pe treceri de pietoni din Targu Jiu. In ambele situații, conducatorii auto au acroșat pietoni angajați in traversarea regulamentara a strazii prin loc permis, marcat și semnalizat corespunzator. Cele doua victime au fost transportate la spital…

- Alina Pușcaș s-a filmat cu lacrimi in ochi pe patul de spital, iar prezentatoarea de la Te cunosc de undeva a vorbit despre problemele de sanatate. In urma cu cateva zile, Alina Pușcaș s-a filmat pe rețelele de socializare cu perfuzia la mana, insa de aceasta data vedeta le-a explicat fanilor motivul…

- Un barbat in varsta de 62 de ani a murit pe patul de spital, cateva ore mai tarziu dupa ce a fost internat in secția de terapie intensiva, in urma unui accident rutier. Acesta a fost spulberat de o ambulanța in timp ce traversa strada pe un segment neiluminat. Incidentul a avut loc ieri seara, 24 noiembrie,…

- Un baiat de 17 ani s-a aruncat, joi seara, de la etajul al doilea al unui bloc din Targu Jiu, fiind ranit. El a fost transportat la spital. "Am fost solicitati sa intervenim pentru gestionarea unei situatii de urgenta generata de o tentativa de suicid. Un baiat in varsta de 17 ani s-a aruncat de la…

- Pe DN 1, la intersecția cu DJ 101 R, la ieșirea din Campina spre Cornu, a avut loc in urma cu puțijn timp, sambata, in jurul orei 15, un accident rutier intre doua autoturisme conduse de doi barbați cu varstele de 55, respectiv 71 de ani.