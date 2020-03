Stiri pe aceeasi tema

- O femeie este acuzata ca și-a ucis propria mama, intr-un mod care le-a dat fiori pana și anchetatorilor. Ancheta a scos la iveala faptul ca femeia a decapitat-o pe cea care i-a dat viața, dupa care i-a scos capul dintr-o punga și l-a sarutat sub privirile unui amic ingrozit.

- Lotul național al Romaniei la dezbateri academice a participat in perioada 19-24 ianuarie 2020 la Turneul Eurasian Schools Debating Championship 2020, de la Istanbul, competiție pe care a și caștigat-o de o maniera categorica, premiera in istoria de 10 ani a acestui turneu, unul dintre cele mai prestigioase…

- Dupa ce Spynews a anuntat, in exclusivitate, ca Gabi Badalau a petrecut doua vacante la Paris si Istanbul alaturi de fosta nevasta a lui Gabi Enache, acum inca sotul Claudiei Patrascanu a facut si primele declaratii.

- Trei persoane sunt date disparute dupa ce un petrolier sub pavilion rus s-a ciocnit cu o ambarcatiune de pescuit turca vineri dimineata in Marea Neagra, in apropiere de Istanbul, a anuntat biroul guvernatorului metropolei turce, transmite DPA. Accidentul a avut loc in jurul orei locale 06:35 (03:35…

- Pe Aeroportul International Sabiha Gokcen din Istanbul au fost anulate temporar zborurile, dupa ce un avion a derapat și a ieșit de pe pista, din cauza condișiilor meteo, transmite biroul guvernatorului din Istambul, citat de...

- Guvernul a aprobat proiectul de lege cu privire la ratificarea Convenției Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței impotriva femeilor și a violenței domestice, adoptata la 11 mai 2011. Proiectul urmeaza a fi prezentat președintelui spre examinare.

- Acum trei saptamani, Denis Andrei Gabriel Enulescu, in varsta de noua ani, din Capitala, devenea pacientul Clinicii ”Koc Universitesi Hastanesi”, din Istanbul. In timpul scurs pana astazi, medicii turci au reușit - cu ședințe de chimio și radioterapie -, sa țina sub control tumora instalata in capul…

- De un an, Andreea Mantea prezinta emisiunea cu cea mai mare audiența de la Kanal D, show-ul matrimonial “Puterea dragostei”. Tot de un an, casa ei nu mai e... acasa, ci in Turcia, unde filmeaza pentru aceasta producție, iar drumurile dese facute intre București și Istanbul au transformat-o intr-o navetista…