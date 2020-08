Stiri pe aceeasi tema

- Un nou caz de sclavie a fost inregistrat in Romania, mai exact la Satu Mare. Un tanar de 18 ani, grav bolnav, era tinut inchis intr-un garaj si obligat sa munceasca pana la epuizare. Potrivit procurorilor DIICOT, care se ocupa de acest caz, tanarul in varsta de 18 ani a fost racolat in vara anului Articolul…

- Intr-o lume in care medicii au devenit unele dintre cele mai controversate personaje, in care suntem gata sa linșam , in neghiobia noastra, oameni de care, in clipa urmatoare, constatam ca atarna insași viața noastra, vede , iata, lumina tiparului o carte-document. “Un elogiu, adus uneia dintre cele…

- Muzeul National de Istorie a Romaniei (MNIR), in colaborare cu Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane, Muzeul Jandarmeriei Romane, Complexul National Muzeal ASTRA, Muzeul Militar National Regele Ferdinand I si Asociatia RoMilitaria, anunta deschiderea expozitiei "Jandarmeria Romana 1850 - 2020".…

- Un baiat de 14 ani din judetul Bacau, cu afectiuni renale grave, va duce o viata normala dupa ce parintii unui copil in varsta de 10 luni aflat in moarte cerebrala la un spital din Cluj au fost de acord sa doneze organele, operatia reprezentand o premiera medicala pentru

- Vlad Dediu, preșdintele Uniunii Naționale a Studenților din Romania, a murit sambata dimineața, inecat in valurile Marii Negre. Cel care l-a scos din apa, crezand ca l-a salvat, a facut marturii cutremuratoare.

- Ion Gavrila Ogoranu a fost arestat de Securitate, la Cluj-Napoca, dupa ce timp de 28 de ani a fost cel mai cautat om din Romania. Dosarul sau de urmarire contine peste 11.000 de file, cuprinzand un sir continuu de actiuni operative desfasurate pe tot cuprinsul tarii si peste hotare, in randurile exilului,…

- Prelevarea a fost facuta de echipe mixte de medici din Slovenia, Germania și Romania. Au fost transplantate cinci organe, dar și tendoanele, iar intervenția chirurgicala internaționala s-a incheiat cu succes.Donatoarea, o pacienta in varsta de 25 de ani, era in moarte cerebrala din cauza unei boli necruțatoare.Inima…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Intr-un moment in care PSD se afla in plina glorie, guvernand la propriu sub conducerea lui Victor Ponta, un cunoscut in general bine informat din zona serviciilor secrete mi-a furnizat o informație șoc. Fusese luata decizia destructurarii PSD. „De catre cine?”, am intrebat.…