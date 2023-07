Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane din satul Ramniceni, comuna Maicanesti, au suferit atacuri de panica in urma unui incendiu care le-a cuprins locuinta, joi, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vrancea.

- Politistii din Brasov ancheteaza doua persoane suspectate de inselaciune si spalare de bani. Cei doi pretindeau ca fac tranzactii cu cryptomonede, insa in realitate foloseau banii in interes personal.

- Ți s-a intamplat sa il vezi pe Zeus pe TikTok și ești curios sa știi cat mai multe informații despre el? Daca da, ești in locul potrivit. Iata ce informații se cunosc despre el. Influencerul are peste un milion de urmaritori in mediul online.

- Autoritațile de la București au restanțe mari din anii '90. Ma refer aici mai ales la modul de a gandi al unor oameni care conduc blocați fiind in sindromul șefiei și al bogației. Oameni care arunca zilnic vorbe impachetate frumos. Din acest motiv, la fiecare 5 minute, un roman iși depune CV-ul ca sa…

- Medicul chirurg Mihail Pautov ține sa traga un semnal de alarma asupra bauturilor pe care fiecare dintre noi le consumam. Doctorul susține ca cea mai nociva bautura pentru organism este Coca Cola, fiind mai periculoasa decat orice drog, asta pentru ca afecteaza un numar uriaș de persoane.„Daca iei…

- Zeci de mii de indieni de peste mari l-au aplaudat, in semn de sprijin acordat, pe premierul indian, Narendra Modi, la un miting in cea mai mare arena sportiva din Sydney, marți (23 mai), o manifestare rara pentru un lider strain din Australia, potrivit Reuters. Modi, care viziteaza Australia pentru…

- Prima parcare supraterana din municipiul Suceava care se va construi pe strada Ștefan Tomșa, in spatele primariei, va costa 8,14 milioane de euro.Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat ca i-a fost predata documentația tehnica a parcarii supraterane care va fi realizata in spatele sediului ...

- Declarațiile oficialilor ruși și ale unor voci importante din spațiul informațional rusesc continua sa sublinieze o neliniște omniprezenta cu privire la eventualele acțiuni de contraofensiva ucrainene, noteaza Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW).„Liderul Grupului Wagner, Evgheni Prigojin, a remarcat,…