- Desi multi romani folosesc imagini de la Dreamstime, putini stiu ca e o companie 100% romaneasca. Dreamstime a fost lanstă de doi antreprenori români, Şerban Enache şi Dragoş Jianu în urmă cu 15 ani, scrie Business Review. La ora actuală este cea mai mare…

- Piata de transport feroviar de calatori din Romania va deveni concurentiala intr-o maniera mult mai adanca decat pana acum, odata cu intrarea in vigoare a Pachetului 4 Feroviar, in 2019, iar posibila intrare pe aceasta piata a unor operatori occidentali de anvergura ai unor state vestice – care beneficiaza…

- ES Elektro, companie cu experiența de 10 ani în domeniul aplicațiilor și soluțiilor industriale, devine importator și distribuitor Universal Robots - firma care a inventat roboții colaborativi, denumiți și coboți. Colaborarea dintre cei doi parteneri va oferi antreprenorilor și companiilor…

- Piata cladirilor de birouri si a spatiilor industriale a beneficiat direct de cresterea economica. Modelul de crestere economica a fost bazat pe servicii si IT ceea ce s-a transpus in cerere pentru spatiile de birouri, explica Mihai Patrulescu, senior consultant Colliers International Romania, in cadrul…

- Domenii cum ar fi comerțul cu mobilier și imbracaminte, dar și transportul aerian sau imobiliarele s-au imbogațit anul acesta cu marci proaspat sosite de peste hotare, ce par hotarate sa faca o concurența serioasa jucatorilor vechi.

- Numarul celor care fac cumparaturi pe internet este in continua crestere, iar piata de cadouri online a crescut cu 84% in 2017, fata de anul 2015, arata un studiu bazat pe datele furnizate de Google si realizat de agentia TargetWeb, remis, luni, AGERPRES. Aceasta crestere este in trend cu evolutia comertului…