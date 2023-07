Stiri pe aceeasi tema

- Vedetele de la Hollywood au intrat in greva, pentru prima data in aproape jumatate de secol. Actorii se plang ca sunt platiti prost, in timp ce marile studiouri si platformele de streaming se imbogatesc pe seama lor. Greva este sustinuta de toate starurile de la Hollywood.

- Actorii de la Hollywood declanșeaza greva dupa eșecul negocierilor cu studiourile cinematografice. Greva va afecta producțiile cinematografice și TV din SUA, avand un impact semnificativ asupra industriei divertismentului. 65.000 de actori reprezentați de Screen Actors Guild (SAG) vor incepe greva de…

- Screen Actors Guild din Los Angeles a intrat oficial in greva, marcand inceputul celui mai mare blocaj de la Hollywood din ultimii 40 de ani, transmite BBC. Actorii cer condiții de munca și salarii mai bune de la serviciile de streaming, precum și un angajament ca inteligența artificiala și fețele și…

- Sindicatul actorilor american SAG-AFTRA a anunțat intrarea in greva incepand cu miezul nopții, o decizie care ar putea sa paralizeze industria filmului de la Hollywood, unde producția de filme și seriale incetinește deja din cauza mișcarii sociale a șcenariștilor

- Actorii de la Hollywood au anunțat in mod oficial ca intra in greva, dupa ce negocierile dintre sindicatul lor și studiourile cinematografice au eșuat. Incetarea lucrului reprezinta o lovitura grea pentru industria divertismentului, care ar putea paraliza producțiile cinematografice și TV din SUA, relateaza…

- Dupa greva scenaristilor, suspansul planeaza in Statele Unite in legatura cu posibilitatea unei duble actiuni sindicale, a actorilor, care ar putea incepe in acest weekend si care ar putea opri aproape toate productiile cinematografice si de televiziune. Actorii cer salarii mai bune pentru a combate…

- Revolta la CFR! Angajații amenința ca ies in strada și intra in greva generala: „Protestam pentru soluționarea revendicarilor”. Condițiile grele de munca și bugetul mai mic fața de anul trecut in determina pe angajații CFR sa iasa strada. Aceștia au anunțat ca vor protesta in fața Ministerului Transporturilor…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI), Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Naționala Sindicala „Alma mater” cer Guvernului „sa gaseasca soluții pentru problemele din educație”, avertizand ca pe langa greva generala, declanșata luni, salariații din invațamant…