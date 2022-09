Stiri pe aceeasi tema

- Numarul copiilor afectați de urmarile secetei severe in Cornul Africii a crescut cu peste 40% in decurs de doua luni, a atentionat, luni, Fondul Natiunilor Unite pentru Copii, UNICEF. "Daca nu vom actiona acum, vom vedea o avalansa de decese.

- Este seceta extrema in județul Bihor, iar apa din lacurile de acumulare se evapora, de la o zi la alta, vazand cu ochii. Numai in ultimele 3 luni, aproximativ 30 de milioane de metri cubi de apa din județ au disparut. Lipsa precipitațiilor a uscat și campurile. O treime din culturile de anul acesta…

- Ashton Kutcher a dezvaluit intr-un video lansat pentru „Access Hollywood”, din viitorul episod din „Running Wild with Bear Grylls: The Challenge” de la National Geographic, drama prin care a trecut in urma cu doi ani, cand a fost diagnosticat cu vasculita.

- Firma americana de criptomonede Nomad a inregistrat un furt de 190 de milioane de dolari, au anunțat marți cercetatorii blockchain, acesta fiind cel mai recent jaf de acest fel care a afectat sectorul activelor digitale in acest an, noteaza Reuters, potrivit mediafax. Fii la curent cu cele…

- Razboi in Ucraina, ziua 160. Statele Unite au declarat ca Rusia folosește cea mai mare centrala nucleara din Ucraina ca "scut nuclear" prin staționarea trupelor acolo, impiedicand forțele ucrainene sa riposteze și riscand un accident nuclear teribil.

- PRIGOR – Pompierii militari din Bozovici s-au luptat aproape 3 ore cu flacarile insa nu s-a reusit salvarea prea multor bunuri, imobilul arzand in proportie de 80%! In aceasta dupa-amiaza, un incendiu violent a cuprins o casa din comuna Prigor. La fata locului au mers pompierii militari din Bozovici…

- Partidul Socialiștilor a venit cu un mesaj de condoleanțe, dupa ce deputata BCS Elena Bodnarenco s-a stins din viața. „A luptat timp indelungat cu o boala grava care cu parere de rau s-a dovedit a fi mai puternica”, menționeaza PSRM.

- Cine crește in Ucraina invața sa nu lase firimituri pe masa. Generația tanara a deprins acest obieci de a nu risipi painea de la bunicii care au supraviețuit foametei cu care Ucraina s-a confruntat in 1932-33, cunoscuta și sub numele de Holodomor, scrie CNN. Istoria Holodomorului i-a facut pe ucraineni…