- ■ anunțul a fost facut printr-un comunicat de presa al Ministerului Afacerilor Externe ■ nemțeanul lucrase ca agent de paza și securitate la o mina de mangan din Tambao, fiind rapit de gruparea jihadista Al-Mourabitoune ■ Iulian Gherguț a fost adus in țara dar se afla intr-un loc inca nedezvaluit de…

- Astazi, 9 august, Elvira Gherguț a primit la Roma vestea eliberarii fratelui ei, Iulian Gherguț, deținut in Burkina Faso. La cateva minute dupa anunțul MAE, aștepta cu telefonul in mana sa auda vocea pe care n-a mai auzit-o de peste opt ani.Iulian Gherguț se afla la acest moment in siguranța, in Romania.…

- Președintele Klaus Iohannis a transmis, miercuri, felicitari instituțiilor romane implicate in eliberarea lui Iulian Gherguț, care a fost rapit de teroriști din Burkina Faso in urma cu 8 ani de zile. Șeful statului le-a mulțumit partenerilor externi, „care ne-au sprijinit in acest demers dificil”.

