Povestea de viață a lui Roman Abramovici: De la copilul orfan la oligarhul rus sancționat de întreaga lume pentru prietenia cu Vladimir Putin Roman Abramovici a ramas orfan la varsta de trei ani, dar a devenit unul dintre cei mai bogați barbați din lume. Astazi, legaturile lui cu președintele rus, Vladimir Putin l-au adus in poziția de a ajunge aproape un proscris, fara bani și fara afaceri, chiar daca deunazi era unul dintre cei mai influenți oligarhi. „Sunt sigur ca oamenii se vor concentra asupra mea timp de trei sau patru zile, dar va trece”, a spus miliardarul rus cand a cumparat Chelsea Football Club in 2003. „Vor uita cine sunt și imi place asta”. Exista puține șanse de anonimat acum, avand in vedere evenimentele din ultimele… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

