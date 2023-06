Stiri pe aceeasi tema

- O femeie, mama a trei copii se pregatea sa plece la plaja atunci cand a descoperit ceva ciudat pe corpul ei. Deși inițial, nu a dat prea multa atenție, la un control ulterior a primit o veste grea.

- Mario Simen a devenit cunoscut datorita pasiunii sale pentru make-up dusa la un alt nivel. Utilizatorii de pe TikTok au ramas impresionați atat de talentul sau, dar și de povestea de viața impresionata, asta pentru ca tanarul nu s-a ferit sa spuna ca nu a avut o viața ușoara, mai ales in copilarie.

- Clipe grele pentru Ramona Manole! Una dintre cele mai importante persoane din viața ei, cea care i-a dat viața, a ajuns de urgența la spital. Ce a pațit Viorica Rudareasa și ce mesaj a transmis fiica ei pe rețelele de socializare in miez de noapte.

- Changpeng Zhao, CEO-ul schimbului de criptomonede Binance , și-a exprimat surprinderea ca Dogecoin a reușit sa mențina un numar semnificativ de urmaritori, in tot acest timp.Vorbind in timpul unei sesiuni „Intreaba-ma orice” pe Twitter Spaces, Zhao a spus ca se aștepta ca populara moneda meme sa…

- Social Engineering Summer University / Ești elev in clasa a XI-a și nu ai planuri peste vara? Noi venim cu soluția! mai 2, 2023 10:34 In perioada 15-29 iulie are loc Engineering Summer University in Cluj-Napoca. Acest eveniment este o tabara de vara ce ofera elevilor de clasa a XI-a oportunitatea…

- Doi romani sunt eroi in Italia. Au salvat viata unei femei care cazuse cu masina intr-un canal de irigatii si era la un pas sa moara inecata. Dupa ce au scos-o din automobil, si-au riscat viata inca o data. I-au adus la mal geanta cu actele, banii si telefonul, in timp ce italienii se uitau la ei si…

- Un angajat al Inspectoratului Județean de Jandarmi Gorj a fost declarat „Jandarmul de onoare al anului 2023“, pentru ca a salvat viața unui om caruia i se facuse rau in sediul Judecatoriei Motru.

- Cum au acționat un jandarm și un polițist din Alba, in urma cu doi ani, puși in fața deciziei de a sparge o ușa. Au salvat o viața Cazul crimei urmate de o sinucidere din Alba Iulia a generat o serie de reacții din partea opiniei publice legate de modalitatea in care polițiștii IPJ Alba au acționat,…