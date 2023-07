Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Culturii din Franța a anunțat ca Jane Birkin a murit la varsta de 76 de ani. Actrița a fost gasita fara viața in casa sa. Cantareața urma sa faca un turneu, pe care a fost nevoita sa il anuleze din cauza problemelor de sanatate.

- Rodica Mandache a iubit dintotdeauna teatrul și nu a putut sa-l puna niciodata pe plan secund in viața ei. Spune ca intalnirea cu Florin Piersic, in "Visul unei nopți de vara", i-a schimbat radical parcursul profesional.Actrița Rodica Mandache face dezvaluiri neștiute despre viața și cariera ei in cadrul…

- „Istoria plina de speranta a Mihaelei Runceanu” este un film documentar de lungmetraj, realizat de dramaturgul, regizorul si actorul Gabriel Sandu si produs de Monica Lazurean-Gorgan. Filmarile au inceput in perioada 9 - 11 iulie la Buzau, orasul natal al celebrei soliste, unde echipa de filmare a surprins…

- A fost una dintre cele mai frumoase și indragite actrițe din Romania, insa, dupa Revoluție, a ales sa renunțe la tot și sa ia calea lui Dumnezeu. Afla din randurile de mai jos povestea impresionanta de viața a Marianei Buruiana!

- Cristina Ciobanașu traiește o frumoasa poveste de dragoste cu Alexandru Mureșan, un tanar in brațele caruia și-a gasit fericirea dupa desparțirea de Vlad Gherman. Intr-un interviu pentru Xtra Night Show, actrița a dezvaluit ce nemulțumiri are partenerul de viața și ce și-ar dori de la ea.

- Exista fericire și dupa o desparțire dureroasa! Se pare ca o simte pe propria piele fostul soț al Oanei Matache. Cine este celebra cantareața cu care Razvan Miheț și-ar fi refacut viața. Prima apariția alaturi de noua iubita a fost la unul dintre cele mai importante evenimente ale anului. Cine este…

- Oprah Winfrey a surprins pe toata lumea cu apariția sa la un eveniment monden in Italia, unde a atras toate privirile cu transformarea sa spectaculoasa. Celebra prezentatoare, in varsta de 69 de ani, a slabit spectaculos.Pe 24 mai, la Palazzo Borromeo in Isola Bella, Italia, a avut loc prezentarea Louis…

- O geanta Joolar este mai mult decat un simplu accesoriu. Este un element esențial pentru stilul tau de viața, asigurandu-ți protecția obiectelor personale și oferindu-ți un aspect elegant. Prin urmare, este important sa ai grija de geanta ta pentru a o putea folosi cat mai mult timp și pentru a-i menține…