Stiri pe aceeasi tema

- Cațelușa Arya, despre care s-a crezut inițial ca s-a pierdut la Florești, a fost gasita langa Pitești, iar aventura ei arata cat de puternica este legatura dintre om și caine. A sarit din remorca la Teiuș și s-a dus pe urmele mașinii, in speranța ca va da peste stapan.Arya a fost gasita de niște tineri…

- „Ea este Arya. Din pacate a sarit din remorca in care se afla dupa ce și-a deschis cușca cu intenția de a merge la stapan la mașina , insa acesta plecase de pe loc fara sa observe și a mers pana in alt oraș. Nu se știe exact unde a sarit, insa se pare ca ea a fost vazuta in Teius (el mergand Cluj-Sibiu).…

- O poveste impresionanta cu Arya, o femela in varsta de un an din rasa lup cehoslovac, s-a viralizat pe rețelele sociale. Arya a fost pierduta de stapan pe 19 august, dupa ce a sarit din remorca in care se afla. Cainele a fost pierdut la Teiuș și a fost gasit langa Pitești dupa o saptamana. A strabatut…

- Arya, cainele din rasa lup cehoslovac pierdut in urma cu o saptamana la Teiuș, pentru care stapanul a oferit o recompensa de 1.000 de euro, a fost gasit la peste 200 de kilometri distanța, langa Pitești. Cei care au gasit cainele au refuzat recompensa și au acceptat doar o „cinste ca intre barbați”. …

- Ziarul Unirea VIDEO| Arya, cainele pierdut la Teiuș, gasit langa Pitesti dupa o saptamana. A strabatut peste 250 de kilometri in cautarea stapanului Un barbat din Oradea oferea o recompensa uriașa oricarei persoane ii poate furniza informații despre cainele familiei, care s-a pierdut in timp ce tranzita…

