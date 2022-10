Stiri pe aceeasi tema

- Prima reacție a soției lui Nosfe, dupa anunțul ca rapperul a murit. Soția artistului a facut public, pe rețelele de socializare un mesajul emoționant. Ce a transmis partenera de viața a celebrului cantareț dupa vestea șocanta care a zguduit lumea muzicala in aceasta dupa amiaza.

- Alexandru Arșinel a murit joi, 29 septembrie. Regretatul actor, care implinise 83 de ani pe 4 iunie, era casatorit din 1968 cu Marilena, femeia care i-a daruit doi baieți și care i-a fost alaturi pana in ultima clipa. De-a lungul timpului, actorul a fost discret cu viața personala și puțini au fost…

- Nicolae Marin (45 de ani) sau cum il stie o tara intreaga, Nick de la N&D, acum doar „nnd” adica „Nick never dies”, a povestit pentru Click! cum si-a cunoscut jumatatea, pe Catalina. „Acum aproape 30 de ani, am intalnit-o, in cartier. Se mutase recent, in acelasi bloc. Si toti baietii erau geana pe…

- Pe Jorge il cunoaște o țara intreaga. Este un artist celebru, foarte indragit de public. Acesta traiește o frumoasa poveste de dragoste de cand a cunoscut-o pe actuala lui soție, Ramona Prodea. Cei doi sunt impreuna de 10 ani, iar artistul a dezvaluit cum se ințeleg, dar și cum s-au cunoscut.

- Madalin Ionescu a primit o intrebare surprinzatoare pe rețelele de socializare, chiar de la unul dintre urmaritorii sai. Acesta a vrut sa afle cate aventuri cu alte femei a avut prezentatorul TV, de cand și-a cunoscut soția, pe Cristina Șișcanu. „Internaut: Cate aventuri ai avut pana acum, de cand ești…

- Un localnic din Popricani va sta 30 de zile in spatele gratiilor dupa ce si-a batut sotia. Acesta avea pe numele sau o hotarare judecatoreasca de a nu se apropia de sotie. „La data de 5 august, politistii din cadrul Sectiei 3 Politie Rurala Popricani au retinut pentru 24 de ore, un barbat de 38 de…

- Mihai Budeanu, de la 3 Sud Est, are in continuare un succes rasunator in ceea ce privește cariera lui muzicala. Și in plan personal este cat se poate de implinit. Are o familie frumoasa cu care se mandrește și o soție superba de care este indragostit nebunește. In exclusivitate la Antena Stars, a marturisit…

- A avut loc o bataie cu pahare de zile mari intr-un club cunoscut din Herastrau, București. Fosta soție a fotbalistului Sabin Ilie, Leta Ilie, a fost implicata in scandal, asta dupa ce a fost luata la pumni de un „șmecher” de oraș. Vedeta i-ar fi aruncat un pahar in cap barbatului. Iata cum s-a intamplat…