- Soția lui Alexandru Arșinel, Marilena, a decedat. Pe data de 9 iunie, soția lui Alexandru Arșinel a trecut la cele sfinte. Decesul sau a fost anunțat de catre Cristian Arșinel, pe Facebook. La doar 9 luni de la moartea artistului, partenera sa il va regasi in ceruri. „Scumpa mea MAMA, iei ți-ai luat…

- Zi speciala pentru Mihai și Elwira Petre! Cei doi radiaza de fericire, asta pentru ca in urma cu 15 ani și-au unit destinele in fața lui Dumnezeu, astfel ca au transmis pe rețelele de socializare un mesaj emoționant. Iata imaginile cu unul dintre cele mai indragite cupluri din showbiz-ul romanesc!

- Tu recunoști fetița din imagine? Știm ca iți este destul de greu sa iți dai seama cine este micuța din fotografie, deoarece pe atunci era destul de mica. Chiar ea a fost cea care a postat aceasta poza din copilarie pe rețelele personale de socializare. Iți dam un indiciu: este soția unui actor cunoscut…

- Au trecut opt luni de cand scena teatrului romanesc a pierdut un mare talent! Alexandru Arșinel a incetat din viața, in urma unor probleme medicale, lasand multa durere in sufletele celor doi copii pe care ii are, dar și in inima soției sale ce l-a iubit necondiționat, vreme de mai bine de cinci decenii.…

- George Piștereanu și soția sa, Georgiana, s-au casatorit acum un an, iar de curand, au vorbit despre cum s-au cunoscut. Actorul a marturisit ca la prima intalnire s-a gandit sa ii faca o gluma soției sale, astfel incat sa o surprinda, atunci cand a ajuns in Romania.

- Cel mai frumos cadou pe care l-a primit Gheorghe Zamfir este declarația de dragoste pe care i-a facut-o soția sa. La implinirea varstei de 82 de ani, artistul a fost rasfațat de Nicoleta, femeia cu care iși imparte viața de mai bine de 10 ani.