La inceput, și-au impus o relație discreta, de la distanța, pana cand a venit momentul cand nu au considerata ca nu mai pot fi constranși de prejudecați, deontologie și reguli. ”Momentul cand ne-am privit altfel in ochi a fost in vara cand Ianna a absolvit liceul și se pregatea pentru Universitatea Naționala de Muzica București. Am facut pregatire in particular, ne-am apropiat mult și de atunci suntem nedesparțiti”, povestește tenorul Octavian Dobrota pe care publicul larg il cunoaște din prima trupa de pop-opera Distincto (alaturi de Marius Olteanu și Mihaița Radu). ”Impreuna chiar și pe scena…