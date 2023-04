Stiri pe aceeasi tema

Astazi, 17 aprilie 2023, in jurul orei 22.00, Direcția Generala de Poliție a Municipiului București - Secția 9 a fost sesizata, prin apel 112, cu privire la faptul ca, intr-un centru comercial din Sectorul 2, ar fi fost amplasat un dispozitiv exploziv.

Un grup de 88 de ofițeri de poliție și angajați ai companiei petroliere Emerald Energy, luați ostatici in Columbia pe fondul unui protest sangeros impotriva companiei, au fost eliberați, a declarat vineri președintele columbian, Gustavo Petro, informeaza Rador.

Seful DNA, Crin Bologa, a solicitat iesirea la pensie, cererea sa urmand a fi dezbatura de catre Sectia pentru procurori a CSM in 7 martie. Bologa a candidat pentru un nou mandat la șefia DNA, dar Ministerul Justitiei a propus pentru ocuparea functiei pe Marius Ionut Voineag, conform news.ro.

Una dintre cele mai mari inchisori din lume s-a deschis in „capitala mondiala a crimei". Primii 2.000 de deținuți au fost transferați in acest penitenciar-mamut din El Salvador, America Centrala.

Premierul Nicolae Ciuca le-a cerut liberalilor sa dea prioritate actului guvenamental și le-a cerut sa nu intre in conflict direct cu cei de la PSD.

Marți, 14 februarie 2023, politistii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 1 Poliție au pus in aplicare un mandat de aducere, in Capitala, emis pe numele unei femei, fața de care sunt efectuate cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii de talharie calificata.

Fostul sindicalist Viorel Șeicaru, ofițerul angajat al Secției 16 Poliție din Capitala, deferit justiției pentru acte de tortura comise asupra a doi barbați in timpul serviciului, a recidivat, luni pe holurile Tribunalului București.