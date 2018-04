Povestea cutremurătoare a unor fetiţe orfane de mamă. Fetele sunt crescute de un tată bătrân şi sărac Dupa ce mama lor a murit electrocutata in timp ce cauta fier vechi intr-o fabrica dezafectata, patru suflete au ramas doar cu tatal lor. Fetele sunt curate, merg la scoala si fiindca nu au curent acasa, stau acolo mai mult ca sa isi faca temele. Barbatul locuieste cu fetele intr-o singura camera, pastreaza curatenia si munceste pe unde apuca cu ziua. Potrivit infocs.ro, deși se descurca foarte greu, omul nu a cerșit de la nimeni niciodata nimic. A muncit și a fost rasplatit cu bucate și bani pentru munca sa. Tocmai fiindca este harnic si munceste tot ce i se da, o vecina ii spala… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cat primești de la stat, atat trebuie sa muncești! Acesta va fi principiul dupa care familiile care primesc venitul minim garantat vor fi obligate de a presta lunar, la solicitarea primariei, acțiuni sau lucrari de interes local. Munca va fi platita la nivelul salariului minim brut, adica aproximativ…

- O Propunere legislativa referitoare la modificarea si completarea Legii nr.416 din 18 iulie 2001, privind venitul minim garantat, ce ar putea ajunge in curand la votul senatorilor, avand propunere de adoptare, prevede schimbari privind modul in care beneficiarii de ajutor social sau alți membri ai…

- Daca ai un buget foarte restrans și nu reușești sa te descurci din punct de vedere financiar, ci siguranța te-ai gandit ca un loc de munca in plus te-ar ajuta. Insa, nu intotdeauna loc de munca in plus este raspunsul problemelor tale financiare. Intr-adevar, daca caștigi foarte puțini bani, atunci este…

- Vodafone lanseaza programul internațional „Alege-ți viitorul", conceput pentru a oferi in premiera indrumare in cariera in economia digitala și acces la cursuri pentru un numar de 10 milioane de tineri din 18 țari, inclusiv Romania. Inițiativa este cea mai mare de acest gen din lume.

- Primaria municipiului Targoviște și AJOFM au organizat o bursa locurilor de munca dedicata persoanelor beneficiare de ajutor social de pe Post-ul TARGOVIȘTE: Bursa locurilor de munca pentru asistații social. Majoritatea nu doresc serviciu, ci sa vorbeasca cu primarul sa nu le taie beneficiile apare…

- „In conditiile in care Primaria se declara multumita de faptul ca Aradul este inzapezit iar prestatiile companiei platite din bani publici pentru a asigura serviciul specific sunt mai degraba simulate, mimate, ne-am gandit sa oferim aradenilor un exemplu de implicare civica. Chiar daca suntem siguri…

- BERBEC Este o perioada numai buna pentru a incerca sa te perfectionezi si pentru a invata lucruri noi. Primesti o multime de sanse pentru a te inscrie la cursuri care te pot ajuta pe viitor in cariera. Cu toate ca situatia ta financiara va ramane neschimbata in viitorul apropiat, asta…

- In baza cererii nr. 154272 din data de 21.12.2017 si a actelor doveditoare depuse, persoana desemnata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea societatii MBM Vector Line SRL. Sediul social se afla in localitatea…