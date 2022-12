Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul de 26 de ani, suspectat de uciderea unui consatean in varsta de 57 de ani, a fost prins de politistii si jandarmii doljeni, luni seara, pe un camp din extravilanul comunei unde locuieste. „In continuarea activitaților privind cautarea tanarului de 25 de ani, banuit de comiterea infractiunii…

