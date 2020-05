Stiri pe aceeasi tema

- Pe contul oficial al MAI este relatata povestea asistetului Sebastian, 30 de ani, care de 4 ani lucreaza la SMURD Timiș. Eroul nostru a trecut prin sute de misiuni, dar acum a avut parte poate de examenul vieții lui, sa-și salveze propriul copil. „De cateva minute elicopterul SMURD decolase de la Timișoara…

- Au fost momente șocante pentru un salavator al unui elicopter SMURD. Barbatul a fost chemat la o misiune, insa cand a ajuns la fața locului și-a dat seama ca victima este chiar propriul fiu de patru ani!

- Momente teribile pentru un asistent dintr-un elicopter SMURD. Barbatul fost chemat sa-și salveze propriul copil ranit intr-un accident. Baiețelul de patru ani a fost lovit de o mașina in timp ce se plimba cu bicicleta. Copilul se afla in grija bunicilor, dar intr-un moment de neatenție a acestora, o…

- Caz uluitor in Timiș, unde un asistent de pe un elicopter SMURD a fost chemat sa iși salveze propriul copil de 4 ani, ranit intr-un accident. Martorii spun ca au inceput sa planga cand au realizat dramatismul situației. Serviciile de urgența au fost anunțate sambata dimineața ca pe raza localitații…

- Accidentul de circulatie a avut loc la cativa kilometri de Lugoj. Un apel la 112 a anuntat ca un baietel de patru ani care se plimba cu bicicleta in localitatea Fardea a fost lovit de o masina. Vehiculul circula regulamentar, iar copilul nu l-a vazut. La fata locului s-au deplassat mai multe…

- Un angajat al SMURD care deservește ambulanța aeriana a avut un șoc sambata, 23 mai, dupa ce a fost solicitat sa intervina la un accident de circulație petrecut la cațiva kilometri de Lugoj (Timiș), a scris lugojinfo.ro.Serviciile de urgența au fost anunțate ca in localitatea Fardea un baiețel de 4…

- Doua persoane au fost ranite, vineri, dupa o explozie produsa la Uzina Mecanica Cugir, pompierii intervenind cu mai multe autospeciale. Dupa deflagratie s-a produs un incendiu, potrivit news.ro.ISU Alba intervine, vineri, cu mai multe autospeciale, la Uzina Mecanica Cugir, unde s-a produs…

- Din data de 7 aprilie, o echipa romaneasca formata din 11 medici, 3 asistenți și 1 ofițer ISU se afla in misiune in Italia, una dintre cele mai afectate țari din lume, ca urmare a pandemiei de coronavirus.Echipa medicala aflata in misiune in Italia a transmis romanilor un mesaj cu ocazia sarbatorilor…