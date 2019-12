Stiri pe aceeasi tema

- Un raton a baut prea mult vin fiert la un targ de Craciun din centrul Germaniei, sambata, amuzandu-i pe privitori, in timp ce animalul se clatina pe strazi, inainte sa adoarma, intr-un final, pe treptele unei cladiri.

- Maratonul de baut vin fiert din paharele lasate de turisti s-a incheiat la un adapost de animale pentru un raton ajuns in centrul orasului Erfurt, in centrul Germaniei. Animalul a fost filmat in timp ce abia merge pe strazi, se joaca cu pantofii unei femei si, intr-un final, adoarme pe treptele unei…

- Germania intra in febra sarbatorilor de iarna. In orasul Frankfurt a fost inaugurat Targul de Craciun. Vizitatorii au invadat piata din centrul orasului pentru a asculta muzica interpretata de orchestre si pentru a se delecta cu bucatele, dulciurile și bauturile tradiționale.

- Germania a dejucat sapte atentate de la atacul terorist din 19 decembrie 2016 asupra unui targ de Craciun de la Berlin, soldat cu 12 morti si zeci de raniti, transmite EFE. „De la atentatul din piata...

- Situație halucinanta! Un roman, cautat in Germania pentru crima timp de 27 de ani, a fost prins in țara noastra. Acesta este acuzat ca a omorat un alt roman, in urma cu peste doua decenii.

- Mai multe percheziții s-au facut marți in București și patru județe la o grupare banuita ca racola fete, le droga și le ducea in Germania pentru prostituție. Gruparea este banuita și ca se ocupa de casatorii de conveniența pentru cetațeni indieni. Liderul gruparii a fost prins cand fugea din țara. Potrivit…

- Un tanar de 17 ani a fost descoperit ascuns in compartimentul de marfa al unei dubițe de polițiștii de la Vama Nadlac. Unchiul acestuia incerca astfel sa il scoata din țara, deși nu avea procura din partea parinților, stabiliți in Germania. Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere al…