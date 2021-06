Stiri pe aceeasi tema

- Povestea femeii din Africa de Sud care ar fi nascut 10 copii la inceputul acestei luni este falsa, a stabilit o ancheta oficiala, citata de BBC. Niciun spital din provincia unde locuieste aceasta nu are in evidenta o astfel de nastere.

- Un barbat transgender este in al noualea cer alaturi de partenerul sau de viața dupa ce a nascut doi copii perfect sanatoși. Cei doi sunt impreuna de cațiva ani buni și au decis sa faca pasul cel mare in secret, fara ca nimeni sa știe. Iata cu ce probleme s-a confruntat barbatul pe perioada celor doua…

- O femeie din Mali, in varsta de 25 de ani, a nascut noua bebeluși – cu doi mai mulți decat au detectat medicii in timpul ecografiilor. Halima Cisse a nascut cei 9 copii in Maroc, guvernul din Mali asigurand zborul pentru investigații medicale amanunțite. Cele cinci fete și patru baieți s-au nascut…

- Corina Atanasiu, secretar de stat la Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, a prezentat o serie de proiecte din domeniul educatiei sub numele de „Scoala pentru toti", apreciind ca a fost o initiativa foarte buna si care „si-a demonstrat utilitatea pe perioada pandemiei". Grupul tinta eligibil…

- O femeie in varsta de 24 de ani nu va uita prea curand nașterea baiețelului sau. Tanara insarcinata a fost preluata de ambulanța dupa ce intrase in travaliu, insa micuțul s-a grabit sa vina pe lume, asftel ca nașterea a avut loc in curtea spitalului din localitatea aradeana Sebiș, in ambulanța. „Tanara…

- Ziv Gigi are o experienta de peste 15 ani pe pietele imobiliare din Europa Centrala si de Est, dezvoltand si gestionand zeci de proiecte de birouri si spatii comerciale. Expertiza lui Ziv acopera un spectru larg, ce cuprinde, atat dezvoltari imobiliare, cat si vanzari si achizitii. In plus, in vechiul…