- Testele clinice vor fi conduse in aproximativ 180 amplasamente din Statele Unite si alte tari, printre care Brazilia si Mexic, potrivit informatiilor postate pe site-ul citat. Producatorii rivali, precum Moderna si Pfizer, vizeaza recrutarea a 30.000 de voluntari pentru testele avansate. SURSA: hotnews.ro…

- Washingtonul și Varșovia au convenit sa transfere trupe suplimentare. Inca o mie de militari americani au fost trimisi in Polonia. Și toate acestea pentru a pune in aplicare politica de ingradire a Rusiei. Ce intenționeaza de fapt Statele Unite sa realizeze in apropierea granițelor vestice…

- Ca peste tot in lume masca de protecție a ajuns personajul principal și, in același timp, și aaccesoriul devenit indispensabil fiecaruia dintre noi in parte. Fie ca mergem pe strada, fie ca suntem in spații inchise, masca de protecție este obligatorie. In vreme de criza apar idei ingenioase Statele…

- Coronavirusul nu e o gluma, iar oamenii ar trebui sa-l ia in serios. Aceste lucruri sunt spuse cu ochii in lacrimi de o mama din Florida, Statele Unite ale Americii, care și-a pierdut doi copii, in doar 11 zile, din cauza virusului SARS Cov-2.

- Va imaginati un aparat de ras care nu necesita spuma, nu irita pielea si, pe deasupra, mai e si prietenos cu mediul? Ei bine, el exista si a fost inventat de doi moldoveni stabiliti in Statele Unite ale Americii, transmite Tvr.ro. Victor si Constantin se mindresc cu produsul lor, care se vinde in intreaga…

- Un soldat din Minneapolis a deschis focul asupra unui autovehicul aflat în mișcare dupa ce acesta a accelerat și șoferul a ignorat avertismentele sa opreasca sau sa se întoarca din drum, al doilea caz cunoscut în care un membru al Garzii Naționale folosește arma din dotare în…