- Comisia Europeana a declarat luni, intr-un comunicat de presa, ca ”a informat Apple despre opinia sa preliminara ca a abuzat de pozitia sa dominanta pe pietele pentru portofelele mobile pe dispozitivele iOS”. Declaratia de obiectii transmisa de comisie Apple subliniaza presupusele incalcari ale regulilor…

- Noi, comunitatea Coresi, știm ca nimic nu este mai frumos decat sa imparțim bucuria cu cei de langa noi, de aceea te invitam la un super weekend de distracție! Ultima zi din aprilie deschide seria concursurilor de dans din 2022 de la Coresi. Sambata, 30 Aprilie 2022, Anturaj Dance Center organizeaza,…

- Romania vrea sa fie principalul hub de stabilitate si securitate in regiune, iar porturile Constanta si Galati trebuie sa fie principalele puncte strategice de legatura intre cele doua tari, intre Ucraina si Europa, dar si cu restul lumii, le-a transmis, marti, oficialilor de la Kiev presedintele Camerei…

- Premierul Nicolae Ciuca și președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, au fost marți intr-o vizita oficiala in Ucraina. Cei doi s-au intalnit la Kiev cu Volodimir Zelenski, cu premierul Ucrainei si cu presedintele Radei Supreme, apoi au vizitat doua dintre cele mai bombardate orașe de langa capitala…

- „Am fost, in a treia zi de Paște, in #Ucraina pentru a-mi exprima solidaritatea cu un popor, din care fac parte și numeroși etnici romani, un popor greu incercat, care nu a cunoscut liniștea nici macar cu ocazia celei mai importante sarbatori a creștinitații.Am avut convorbiri cu președintele Volodimir…

- Președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, s-a aflat marți, intr-o vizita oficiala in Ucraina, alaturi de premierul Nicolae Ciuca. Cei doi oficiali romani au avut intrevederi cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, upremierul Denys Shmyhal, și cu președintele Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan…

- Administrația Combinatului Siderurgic „Liberty” din Galați a anunțat ca in zilele urmatoare locuitorii orașului nu trebuie sa se alarmeze daca vor auzi explozii și vor vedea nori de praf ridicandu-se din zona platformei siderurgice deoarece vor fi executate mai multe explozii controlate pentru demolarea…

- Numarul refugiatilor din Ucraina care ajung la Galati este atat de mare incat autoritatile au inceput sa cazeze astfel de persoane si in sali de sport, transformate in imense dormitoare. Prima astfel de sala multifunctionala de sport este cea a Scolii Gimnaziale nr. 7, investitie abia data in folosinta…