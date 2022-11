Povestea continua pentru LIA si Adrian Nartea: Aleea din colt in varianta completa

Stiri pe aceeasi tema

- Piesa Andiei, „La nevedere”, lansata acum mai puțin de o saptamana, numara peste 2.5 milioane de vizualizari pe YouTube și se afla pe trei poziții de top din trending - #1 videoclipul oficial, #3 varianta live a piesei, iar pe #4 se afla varianta audio.

- Dupa succesul de la „X Factor Romania” și „The Four”, interpretul Marcel Roșca iși bucura publicul cu o piesa de dragoste, insoțita și de un clip. Versurile piesei au fost scrise de Irina Kupko. Linia melodica a fost compusa de insuși artistul Marcel Roșca, impreuna cu prietenul și colegul lui, Vladislav,…

- Alexandru și-a facut curaj și a planuit totul cu colegii sai de scena și a reușit sa-i faca iubitei o surpriza de zile mari.Aceleași emoții a simțit și Alexandru zile intregi.Toata echipa Teatrului de Vest din Reșița a luat parte la surpriza planificata.Piesa in care au jucat logodnici se numește „Aterizeaza…

- Cu o tona de emotii, Fundatia Star of Hope Romania anunta o mare veste: joi, 27 octombrie, ora 11.00, pe scena Ateneului National Iasi, va avea loc avanpremiera nationala a piesei de teatru POVESTEA COPACULUI, in distributia careia se regasesc 12 copii si tineri ucraineni refugiati la Iasi! Regia piesei…

- A venit momentul pentru o noua varianta a contagioasei piese „Chasing Tomorrow”, lansata, in varianta originala, in 12 septembrie, de CARSTN, GoldFish și Annie Graceman. Acum, cand toamna iși intra in drepturi, noua varianta Goldfish Club Mix este ideala, pentru ca ne da energia de care avem nevoie.…

- Frumoasa Ana Maria Pamantas a lansat piesa “Mai tii minte” in urma cu o luna iar feedback-ul publicului a fost unul foarte bun, piesa devenind virala pe mai multe platforme. Piesa este compusa de Kastha John si Cristi Pascu si reprezinta o oda de dragoste. “Mesajul piesei este unul de dragoste ,…

- Doechii și SZA lanseaza mult așteptatul videoclip pentru „Persuasive”. Regizat de Sara Lacombe, colaborarea pregatita pentru club a celor doua puteri feminine de la Top Dawg Entertainment face ca melodia și videoclipul sa se completeze perfect. Piesa este prezenta pe apreciatul EP al lui Doechii – she…