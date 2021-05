Stiri pe aceeasi tema

- Ion C. Bratianu s-a nascut pe 2 iunie 1821 la Pitești, in principatul Țara Romaneasca). A luat parte la Revoluția romana din 1848, fiind prefect al poliției in guvernul revoluționar provizoriu. Citește și: De Ziua Regalitatii, toata lumea a vorbit despre Golesti In timpul domniei lui Alexandru…

- Inca 11 strazi din municipiu Fagaraș vor intra in proces de modernizare, printr-un proiect finanțat cu fonduri europene obținute in urma cererii depuse in aprilie 2018. Contractul de proiectare și executare a lucrarilor a fost semnat in luna decembrie a anului trecut, iar investiția totala depașește…

- Fostul presedinte al Curtii Constitutionale, avocatul Alexandru Tanase, considera ca Republica Moldova nu are nicio sansa de dezvoltare fara unirea cu Romania. Ex-deputatul considera ca toti politicienii moldoveni ar trebui sa aiba pe agenda lor subiectul unirii cu Romania, deoarece este singura…

- Singurul muzeu din Romania dedicat pictorului Stefan Luchian a fost inaugurat, vineri, in localitatea natala a artistului, orasul Stefanesti din judetul Botosani. Evenimentul a avut loc in prezenta mitropolitului Moldovei si Bucovinei, IPS Teofan, care a oficiat slujba de sfintire a noului muzeu,…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Sectiei Regionale de Politie Transporturi Constanta, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta, au efectuat 7 perchezitii domiciliare, intr un dosar penal care vizeaza savarsirea infractiunii de furt calificat. Trei barbati sunt cercetati.Urmare…

- Ludovic Orban susține in mesajul pentu aniversarea Zilei Unirii Basarabiei cu Romania ca „destinul democratic si european al moldovenilor dintre Prut si Nistru poate nu va arata exact asa cum l-au gandit si proiectat marii patrioti de la 1918, dar cu siguranta ca el va fi implinit”.„Ultimele zile ale…

- Școala Gimnaziala "Alexandru Ioan Cuza" din municipiul Campina și-a inceput activitatea in urma cu 47 de ani, in cladirea in care funcționeaza și astazi, pe Bulevardul Carol I, in apropierea Muzeului "Nicolae Grigorescu". Este cladirea in care, in perioada 1972-1974 și-a desfașurat activitatea Liceul…

- Techirghiol, Ion Corvin, Mihail Kogalniceanu, Nicolae Balcescu, cu o rata cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile mai mare de 1,5 1000 de locuitori si mai mica sau egala cu 3 1000 de locuitori. Acestea vor functiona respectand masurile din anexa 3 pentru localitati cu incidenta intre 1,5 1.000 si 3…