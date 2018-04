Povestea conacului bizantin aflat pe misteriosul „drum al Cantacuzinilor“ din Prahova

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit datelor furnizate de agentii economici privind locurile de munca vacante, in evidentele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) sunt inregistrate 20.897 locuri de munca, in data de 3 aprilie 2018. Situatia locurilor de munca vacante, in fiecare judet: Bucuresti – 4.657; Prahova…

- Fostul sef al biroului de contrainformatii din SRI Prahova a facut noi dezvaluiri halucinante despre Mircea Negulescu. Intr-un interviu acordat Romania TV, Daniel Florea a vorbit despre legaturile pe care procurorul le avea cu mai multi ofiteri din SRI si despre cum "portocala" falsifica probe in…

- Dezvaluiri incredibile au fost facute in aceasta seara despre familia procurorului de la DNA Ploiesti, Lucian Onea. Incercand sa afle informatii despre Onea chiar de la cei care il cunosc cel mai bine, familie si apropiati, reporterii Romania TV au avut parte de o supriza colosala. Mai multi batrani…

- Vreti sa va cumparati o casa sau un apartament eficient energetic ori sa vi-l transformati pe cel vechi intr-o locuinta verde? Acum exista si la noi credite speciale, cu dobanzi mai mici, daca protejati mediul. Trei bănci au lansat astfel de ipoteci verzi, iar una dintre ele oferă şi…

- prilejuite de implinirea a 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane Institutul Cultural Roman „Mihai Eminescu” la Chisinau in colaborare cu Primaria comunei Gura Galbenei, raionul Cimislia si Liceul Teoretic „Hyperion” din aceeasi localitate, organizeaza, pe data de 24 ianuarie 2018, o serie de…

- O mare parte dintre locuitorii județului Prahova beau apa sfințita direct de la robinet. Se intampla dupa ce a avut loc o slujba la Stația de Tratare a Apei de pe lacul Paltinu. Credincioșii care nu au ajuns la biserica sa ia agheasma, pot umple acum sticlele direct de la reteaua publica de alimentare.…