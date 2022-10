Povestea Cetății Delenilor Nu stiu de ce – n-am sa inteleg niciodata – ne lasam noi, romanii, in paragina istoria. De ce nu auzim cum hauie de durere pietrele cetatilor, castelelor, conacelor, bisericilor care vin din vremuri aproape imemoriale. De ce nu vedem ca suntem bogati si de ce nu incercam sa ne punem, pana la urma, in valoare averea. Cu Cetatea Delenilor din Moldova lui Stefan si Vasile Lupu se intampla la fel. Se stinge singuratica si irosita. Ca un trup chinuit de o betegeala crunta a plamanilor. Si nu intamplator fac comparatia aceasta. Dintre toate locatiile din lume, au ales unii ca loc de tamaduire pentru… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

