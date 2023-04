Povestea celui mai bine cotat pictor român contemporan pe plan internaţional, Adrian Ghenie Expoziția pictorului roman, Adrian Ghenie de la Timișoara a adunat zeci de persoane. Tanarul artist este unul dintre cei mai bine cotați pictori contemporani pe plan international și a revenit in țara cu opere de arta pictate doar in non-culori. Anul trecut, artistul a reușit sa vada un tablou cu suma de aproximativ 10 milioane de dolari. Dupa 14 ani s-a intors in Romania cu opere de arta pictate doar in non-culori. Pictorul Adrian Ghenie s-a facut remarcat inca din pandemie cand a vrut sa puna pe hartie trairile din acea perioada, adica relația omului modern cu tehnologia. Astfel, a prins viata… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Expoziția eveniment „Adrian Ghenie: The Impossible body / Corpul imposibil” a fost vernisata ieri la Timișoara in prezența artistului și a peste 400 de persoane. Expoziția, curatoriata de directoarea artistica a Fundației Art Encounters, Diana Marincu, re

- Vernisaj de exceptie joi seara la Timisoara, unde a avut loc primul Solo Show al artistului Adrian Ghenie in Romania, dupa mai bine de un deceniu. Publicul, sosit in numar mare, a putut admira desene și picturi, create special pentru eveniment.

- Expoziția-eveniment „Adrian Ghenie, corpul imposibil”, prima din ultimii 14 ani in Romania și curatoriata de Diana Marincu, director artistic al fundației Art Encounters, care reunește o colecție de desene alaturi de cateva picturi a ale artistului, va fi vernisata joi, la ora 18:00, la pavilionul ISHO,…

- Mai sunt doua zile pana la vernisarea primei expozitie personale semnata de cunoscutul artist plastic, Adrian Ghenie, realizata in ultimii 14 ani in Romania. Fundația Art Encounters deschide expoziția Adrian Ghenie, Corpul imposibil (The Impossible Body), care va conține o noua serie de desene și cateva…

- Adrian Ghenie, unul dintre cei mai cunoscuți și bine vanduți artiști contemporani revine in Romania: expoziția Corpul imposibil, organizata de Fundația Art Encounters, se deschide pe 20 aprilie la Pavilionul ISHO din Timișoara, in anul in care orașul e Capitala Culturala Europeana. Fundația Art Encounters,…

- Expozitia "Corpul imposibil" (The Impossible Body) de Adrian Ghenie, care va contine o noua serie de desene si cateva picturi, create special pentru acesta expozitie si expuse in premiera absoluta la Timisoara, se deschide pe 20 aprilie, de la ora 18:00 la Pavilionul ISHO din Timisoara in prezenta artistului…

- In perioada 22 iunie – 17 septembrie 2023, romanii din Cluj-Napoca, Oradea, Suceava și Timișoara vor putea ajunge la mare cu avionul. Biletele au fost deja puse in vanzare. Au fost lansate zborurile interne operate de AirConnect in sezonul estival 2023, pe rutele: • Constanța – Cluj • Constanța – Timișoara…

- UPDATE: Cutremurul din Gorj a avut și o replica inregistrata de INFP de 3,4 grade pe scara Richter. Un nou cutremur a avut loc in Romania, marți, la ora 15:20. Cutremurul s-a inregistrat la ora 15:16, iar INFP a anunțat inițial ca seismul a avut loc in județul Valcea, la adancimea de 28.638 kilometri.…